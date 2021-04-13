شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي سعر الدولار أول أيام رمضان 13-4-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدولار مع بداية أولى أيام شهر رمضان الكريم، الثلاثاء 13-4-2021 أمام الجنيه المصرى، ليستقرسعره فى البنك الأهلى المصرى عند سعر 15.62جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع، وفى بنك"الأسكندرية" يثبت سعره 15.62جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع.

وتبدأ اليوم الثلاثاء، تطبيق مواعيد العمل التي أعلنها البنك المركزى المصرى، لشهر رمضان المبارك، وذلك لمدة 4 ساعات يوميا، حيث من المقرر أن تمتد ساعات العمل بالنسبة للجمهور من التاسعة والنصف صباحًا إلى الواحدة والنصف بعد الظهر.

وبالنسبة للموظفين العاملين بالبنوك، من المقرر أن تبدأ البنوك عملها فى التاسعة صباحًا إلى الثانية بعد الظهر. وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى: وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

15.72 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.62 جنيه للشراء. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.62 جنيه للشراء.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

15.72 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib15.64 جنيه للشراء. سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib15.64 جنيه للشراء.

سعر الدولار فى بنك مصر15.62 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.