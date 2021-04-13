شكرا لقرائتكم خبر عن "جدوى ريت الحرمين" يدمج صكوك عقارين لتحويلهما إلى فندق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة جدوى للاستثمار بصفتها مدير صندوق جدوى ريت الحرمين، عن دمج صكوك عقاري مبنى فندق ثروات وادي إبراهيم ومبنى المطعم التجاري، واستخراج صك شامل بمساحة 261 مترا مربعا واستخراج التصاميم والمخططات المعمارية المعتمدة ورخص البناء، لتطويرهما إلى برج فندقي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول"، إن التصاميم والمخططات حققت كفاءة عالية في الاستخدام واستغلال كامل مسطحات البناء المسموحة والمقدرة بـ 5,648 مترا والتي نتج منها زيادة في عدد الغرف الفندقية من 85 غرفة إلى 162 غرفة بنسبة نمو 90%، وزيادة في عدد الأدوار من 12 دور إلى 23 دور بنسبة نمو 91%.

وأضافت أنها انتهت من هدم المبنيين القديمين والبدء بأعمال التطوير الإنشائي للفندق، ومن المتوقع الانتهاء من جميع أعمال التطوير قبل شهر رمضان لعام 1443هـ، مشيرا إلى أنها ستعلن التطورات المستقبلية فيما يتعلق بمشروع إعادة تطوير البرج الفندقي.

وتوقعت أن يكون الأثر المالي إيجابياً عند الانتهاء من أعمال إعادة التطوير بشكلٍ عام والمتوقعة خلال الربع الثاني من عام 2022.

يشار إلى أن شركة جدوى للاستثمار بصفتها مدير صندوق جدوى ريت السعودية، أعلنت في مارس الماضي عن موافقة مجلس إدارة الصندوق على التغيير المقترح في إجمالي قيمة أصول الصندوق، والتي ينوي مدير الصندوق التقدم بها لهيئة السوق المالية وشركة السوق المالية "تداول" للموافقة، وذلك بالاستحواذ على أصل عقاري جديد مستهدف (تجاري ومكتبي) من قبل الصندوق.

وفي وقت سابق، قام الصندوق بتوزيع أرباح عن الربع الرابع من العام 2020 بقيمة 30.020 مليون ريال، بقيمة ربح الموزع يبلغ 0.19 ريال لكل وحدة، وبنسبة إلى السعر الأولي للوحدة يبلغ 1.9%.