شكرا لقرائتكم خبر عن التمويلات البنكية المقدمة للواردات الكويتية تهبط 15.8% في فبراير والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع التمويل المقدم للواردات الكويتية بنسبة بلغت 15.8 % خلال شهر فبراير الماضي وبقيمة 50.9 مليون دينار ليهيط من 287 مليون دينار في نهاية يناير الماضي إلى 241.6 مليون دينار في فبراير.

كما تراجع التمويل المقدم للواردات بنسبة بلغت 28.5 % وبقيمة 96.3 مليون دينار من بداية 2021، وذلك بعد أن كان 337.9 مليون دينار بنهاية ديسمبر، بحسب صحيفة "السياسة".

وانخفضت أيضاً هذه التمويلات على أساس سنوي بنسبة بلغت 1.8 % وبقيمة 4.6 مليون دينار بعد أن كان 246.2 مليون دينار في نهاية فبراير 2020.

وحسب نوعية التمويل، تصدرت التمويلات المقدمة عبر الاعتمادات المستندية باقي التمويلات باستحواذها على نسبة 45.6 % من إجمالي تمويلات الواردات، بتراجع بلغ 14.7 % وبقيمة 19 مليون دينار من 129.3 مليون دينار في يناير إلى 110.3 مليون دينار في فبراير.

وتراجعت تلك النوعية من التمويل بنسبة 47.6 % وبقيمة 100.3 مليون دينار من بداية 2020، وذلك بعد أن كانت 210.6 مليون دينار في ديسمبر، كما تراجع على أساس سنوي بنسبة 14.1 % وبقيمة 18.2 مليون دينار بعد أن كان 128.5 مليون دينار في فبراير 2020.

وجاءت التمويلات المقدمة عبر أوامر الدفع الأخرى في المرتبة الثانية بنسبة 44.1 % منخفضة بنسبة 16.1 % وبـ 20.6 مليون دينار من 127.2 مليون دينار في يناير إلى 106.6 مليون دينار في فبراير، ولكنها ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 21 % وبـ 18.5 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 88.1 مليون دينار في يناير الماضي.

واستحوذت التمويلات عبر بوالص التحصيل على نسبة 10.2 % من إجمالي تمويلات الواردات لتنخفض بنسبة 19 % وبقيمة 5.8 مليون دينار من 30.5 مليون دينار في يناير إلى 24.7 مليون دينار في فبراير، كما تراجعت على أساس سنوي بنسبة 16.5 % وبـ 4.9 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 29.6 مليون دينار في نهاية فبراير 2020، ولكنها ارتفعت من بداية العام بنسبة 19.3 % وبقيمة 4 ملايين دينار.

واستحوذت التمويلات المقدمة بالدولار الأميركي على نسبة 64.2 % من إجمالي تمويلات الواردات، ويأتي ذلك رغم تراجعها خلال شهر فبراير بنسبة 19.3 % وبقيمة 37.2 مليون دينار من 192.5 مليون دينار في يناير إلى 155.3 مليون دينار.

كما انخفضت هذه التمويلات بنسبة 37.4 % وبقيمة 92.8 مليون دينار من بداية 2021، بعد أن كانت 248.1 مليون دينار في ديسمبر، ولكنها ارتفعت بنسبة 2.6 % وبقيمة 3.9 مليون دينار على أساس سنوي مقارنة بـ151.4 مليون دينار في نهاية فبراير 2020.

وجاءت التمويلات بعملات أخرى في المرتبة الثانية باستحواذها على نسبة 22.7 %، حيث تراجعت خلال شهر يناير بنسبة 6.6 % وبقيمة 3.9 مليون دينار من 58.8 مليون دينار في يناير إلى 54.9 مليون دينار.

كما انخفضت على أساس سنوي بنسبة 31.4 % وبـ 25.2 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 80.1 مليون دينار في فبراير 2020.

وكان التمويل البنكي المقدم للواردات الكويتية تراجع بنسبة بلغت 9% خلال شهر أكتوبر الماضي وبقيمة 21.4 مليون دينار لينخفض من 243.1 مليون دينار في نهاية سبتمبر إلى 221.7 مليون دينار في نهاية أكتوبر الماضي ليصل إلى أقل مستوى له منذ عام 2010.

وسجل هذا التمويل نحو 195.1 مليون دينار في نهاية فبراير 2010، وانخفض التمويل المقدم للواردات بنسبة بلغت 26.5% من بداية العام وبقيمة 80.2 مليون دينار بعد أن كان 301.9 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2019.