شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "إكسترا" السعودية: 3 عوامل رئيسية وراء النتائج الفصلية القوية التي حققنها والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أرجع محمد جلال الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للإلكترونيات "إكسترا"، النتائج القوية التي حققتها الشركة في الربع الأول من العام الحالي إلى 3 عوامل رئيسية، هي الزيادة في المبيعات وتخفيض المصاريف والزيادة في هامش الربح.

وأوضح، أنه في العام الماضي الذي شهد بداية جائحة كورونا، عملت الشركة على تشكيل فريق أوكلت إليه مهمة خفض التكاليف بصفة دائمة مستقبلاً، حيث قامت الشركة بإعادة الهيكلة التنظيمية وتخفيض مصاريف السفر وإعادة التفاوض حول الإيجارات، مما ساعد على تقليص المصاريف، بحسب موقع قناة العربية.

وتوقع أن تشهد السوق خلال العام الجاري نوعاً من الاستقرار، مشيراً إلى أن العام الماضي شهد أحداثاً غير متكررة بسبب الجائحة.

وأضاف أن تركيز الشركة ينصب على رفع الحصة السوقية بصفة مستمرة، حيث تمكنت "إكسترا" خلال الربع الأول 2021 من زيادة حصتها السوقية بحوالي 13%.

وأشار الرئيس التنفيذي لـ"إكسترا" إلى دور الاستهلاك الإلكتروني، قائلاً إننا نعيش واقعاً جديداً بسبب الجائحة، إذ ذكر أن الأعمال المرتبطة بموقع الشركة على الإنترنت مثلت 22.5% من إجمالي المبيعات العام الماضي، و 18% في الربع الأول من 2021.

وقال أيضاً إن "إكسترا" رفعت مبيعاتها عبر الإنترنت بـ30% مقابل العام الماضي إلى 260 مليون ريال.

وكانت الشركة قد أعلنت تسجيل زيادة في الأرباح عن الفصل الأول من العام الجاري، بنحو 134%، حيث حققت ربحاً صافياً بـ 81 مليون ريال، مقابل نحو 34.7 مليون ريال في الفترة المماثلة من عام 2020.