شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة "الوطنية للبناء" يوافق بالإجماع على الانتقال للسوق الرئيسية في "تداول" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة الوطنية للبناء والتسويق، عن قرار مجلس إدارتها بالإجماع، بالموافقة على الانتقال إلى السوق الرئيسية بدلاً من السوق الموازية.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول"، إن الانتقال يخضع لموافقة الجمعية العامة العادية والسوق، ومشروط باستيفاء جميع المتطلبات المفروضة من قبل السوق.

يشار إلى أن الشركة كانت مدرجة في السوق الموازية منذ 29 أبريل 2018، برأسمال يبلغ 120 مليون ريال.

وحققت الشركة الوطنية للبناء والتسويق، زيادة في صافي الأرباح بعد الزكاة، بنسبة 274.8% في العام 2020، لتصل إلى 23.32 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 6.22 مليون ريال في 2019.

وأعلنت مؤخراً، عن الانتهاء من عملية الاستحواذ على كامل حصص رأسمال شركة أجيج لصناعة الصلب ومشتقاته، وذلك بقيمة تقدر بـ 180 مليون ريال.