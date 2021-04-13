شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تلبي طلبات النفط لمعظم عملائها في آسيا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعتزم المملكة العربية السعودية تزويد مصافي التكرير المملوكة للدولة في الهند وخمسة عملاء آسيويين آخرين على الأقل الشهر المقبل، بكل النفط الخام الذي طلبته تلك المصافي، حيث يبدأ المنتج الرئيسي في زيادة الإنتاج.

وستسلم المملكة بالكامل ما طلبته معظم المصافي في تحميل الشحنات خلال مايو، بينما تم تقليص حجم أحد العملاء في الولايات المتحدة، وفقًا لمسؤولين أبلغتهم "أرامكو" السعودية، بحسب موقع قناة العربية.

وبقيادة السعودية، ستستعيد منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بعض الإمدادات التي تم خفضها، بسبب تفشي وباء كورونا وتأثيره على الطلب.

وارتفعت أسعار النفط خلال تداولات أمس الإثنين وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية ومتابعة جهود مكافحة كورونا حول العالم.