شكرا لقرائتكم خبر عن «وول ستريت» تغلق منخفضة بينما ينتظر المستثمرون نتائج الشركات وبيانات التضخم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أغلقت المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم الأمريكية منخفضة، الاثنين بينما ينتظر المستثمرون انطلاق موسم نتائج الشركات وتقريرا رئيسيا بشأن التضخم في الولايات المتحدة في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وأقبل المستثمرون على مبيعات لجني الأرباح بعد مكاسب قوية في الأيام القليلة الماضية قادها تراجع عائد سندات الخزانة القياسية الأمريكية لأجل عشر سنوات من أعلى مستوياته في 14 شهرا.

ومع انتظار بيانات أسعار المستهلكين الأمريكيين لشهر مارس التي تنشر الثلاثاء، فإن هذا قد يدفع عوائد سندات الخزانة للصعود. ومن المنتظر أن تطلق أسماء كبيرة في وول ستريت موسم أرباح الشركات يوم الأربعاء وهو ما يقدم عوامل مساعدة جديدة لشراء أو بيع الأسهم في سوق بلغت مستويات قياسية مرتفعة.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضا 0.16 بالمئة غلى 33745.86 نقطة في حين نزل المؤشر ستاندرد أند بورز 500 القياسي 0.02 بالمئة ليغلق عند 4127.99 نقطة. وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 0.36 بالمئة إلى 13850.00 نقطة. (رويترز)

