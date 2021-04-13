شكرا لقرائتكم خبر عن الأحد المقبل.. آخر موعد لتقديم طلبات التظلم لمن تم رفضه فى الإعلان الرابع عشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الأحد المقبل ، آخر فرصة للتقدم بطلبات تظلم لمن تم رفضه فى الإعلان الرابع عشر بمشروع الإسكان الاجتماعى، بسبب عدم استيفاء المُستندات المطلوبة وغير المُكتملة لتعديل موقفهم من غير منطبق إلى منطبق.

وأوضحت أنه تم الانتهاء من الدفعة الأولى للفرز والفحص المبدئي للمُستندات والبيانات المُسجلة بواسطة المواطنين عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق، وشملت أكثر من 90% من إجمالي طلبات الحاجزين المُسددين والمُسجلين بعدد 276340 طلبا، لتحديد المُنطبق عليهم الشروط وغير المُنطبق عليهم الشروط، وفقاً للضوابط المُعلن عنها سابقاً بالإعلان وكراسة الشروط.

وأضافت أن نتائج الفرز حتى تاريخه لطلبات العملاء ممن قاموا بسداد مُقدم جدية الحجز للوحدات السكنية وقاموا بتسـجيل طلباتهم على الموقع الإلكتروني للصندوق، قد أسفرت عن مطابقة 187471 طلبا للشروط بشكل مبدئي، وعدم مطابقة 88869 طلبا للشروط بشكل مبدئي، وجار الانتهاء من فحص وفرز المستندات لـ27632 طلبا، لتحديد مدى مطابقتهم للشروط بشكل مبدئي.

وأشارت مى عبدالحميد، إلى أنه يُمكن الاستعلام عن نتيجة الفرز والفحص من خلال وسيلتيـن: الأولى من خلال الدخول على الرابط الإلكتروني (https://cservices.shmff.gov.eg/complaints)، حيث يقوم الحاجز بإدخال رقمه القومى، والضغط على "نتيجة الفرز" لمعرفة موقفه الذى ينحصر بين 3 احتمالات، أولها: "مُنطبق"، وثانيها: "غير مُنطبق" وأسباب عدم الانطباق، وثالثها: "الرقم غير مُسجل"، وذلك للمواطنين الجاري الانتهاء من فحص وفرز مُستنداتهم حتـى تاريخه، أما الوسيلة الثانية فستكون من خلال قيام المواطن بإرسال رسالة نصية تحتوي على رقمه القومي إلى رقم "9311"، وذلك مقابل رسوم الخدمة التي تبلغ 3 جنيهات، وسيقوم الصندوق بإرسال رسائل نصية للمواطنين غير المنطبق عليهم الشروط تتضمن نتيجة الفرز والإجراءات اللاحقة المتبعة من جانبهم.

وأكدت الرئيس التنفيذي للصندوق، عدم قبول تظلمات المواطنين الذين يتبين عدم انطباق كل من شرط السن والدخل عليهم (الحد الأدنى والأقصى) وقت التقديم والمُعلن عنهما سابقاً بكراسات الشروط، أما ما دون ذلك فيمكن للمواطن استيفاء المُستندات أو البيانات غيـر المُكتملة خلال الفترة المحددة لتلقى التظلمات، أو التوقيع على الإقرار واستمارة الحجز في حالة عدم استيفاء التوقيعات، ويتم إرسال طلب التظلم إليكترونياً فقط – وليس من خلال أي وسيلة أخرى – عن طريق إدخال الرقم القومي للحاجز غير المنطبق عليه الشروط صاحب الطلب على الرابط (https://cservices.shmff.gov.eg/complaints)، مرفقاً به المستندات المطلوبة، وسيقوم الصندوق بدراسة التظلم المُرسل ومراجعة المستندات والبيانات المطلوب استكمالها ونشر النتيجة فوراً أو بعد انقضاء شهر من غلق باب التظلم كحد أقصي.

وأضافت أنه في حالة قبول طلب التظلم للمواطنين غيـر المُنطبق عليهم الشروط حالياً أو خلال الفترة القادمة، يتم سداد الدفعة الأولى من الدفعات ربع السنوية المُستحقة قبل نهاية شهر مايو المُقبل 2021، وعلى من يرغب في مزيد من التفاصيل أو أى تساؤل أو استفسار الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز خدمة عملاء الصندوق: 5999 – 5777 – 1188 من أي تليفون محمول ورقم 090071117 من أي خط أرضي من الساعة التاسعة صباحاً وحتـى الخامسة مساءً طوال أيام الأسبوع عدا يومي الجمعة والسبت.

وأشارت مى عبدالحميد، إلى أنه سبق الإعلان عن فتح باب الحجز بالمرحلة الأولى للمُبادرة الرئاسية - سكن لكل المصريين (1) لمُنخفضي ومتوسطي الدخل، من يوم الأحد الموافق 1 نوفمبر 2020 وحتـى يوم الخميس الموافق 31 ديسمبر 2020، وقد فاق حجم الطلب والإقبال على الإعلان جميع التوقعات، حيث بلغ عدد المواطنين المُسددين لمُقدمات جدية الحجز ما يزيد عن عدد 312 ألف مواطن، وقام بسداد مُقدمات جدية الحجز والتسـجيل على الموقع الإلكتروني للصندوق ما يقرب من 304 آلاف مواطن.