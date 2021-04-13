شكرا لقرائتكم خبر عن الأحد المقبل.. آخر موعد لتقديم طلبات التظلم لمن تم رفضه فى الإعلان الرابع عشر والان مع تفاصيل الخبر
وأوضحت أنه تم الانتهاء من الدفعة الأولى للفرز والفحص المبدئي للمُستندات والبيانات المُسجلة بواسطة المواطنين عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق، وشملت أكثر من 90% من إجمالي طلبات الحاجزين المُسددين والمُسجلين بعدد 276340 طلبا، لتحديد المُنطبق عليهم الشروط وغير المُنطبق عليهم الشروط، وفقاً للضوابط المُعلن عنها سابقاً بالإعلان وكراسة الشروط.
وأضافت أن نتائج الفرز حتى تاريخه لطلبات العملاء ممن قاموا بسداد مُقدم جدية الحجز للوحدات السكنية وقاموا بتسـجيل طلباتهم على الموقع الإلكتروني للصندوق، قد أسفرت عن مطابقة 187471 طلبا للشروط بشكل مبدئي، وعدم مطابقة 88869 طلبا للشروط بشكل مبدئي، وجار الانتهاء من فحص وفرز المستندات لـ27632 طلبا، لتحديد مدى مطابقتهم للشروط بشكل مبدئي.
وأضافت أنه في حالة قبول طلب التظلم للمواطنين غيـر المُنطبق عليهم الشروط حالياً أو خلال الفترة القادمة، يتم سداد الدفعة الأولى من الدفعات ربع السنوية المُستحقة قبل نهاية شهر مايو المُقبل 2021، وعلى من يرغب في مزيد من التفاصيل أو أى تساؤل أو استفسار الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز خدمة عملاء الصندوق: 5999 – 5777 – 1188 من أي تليفون محمول ورقم 090071117 من أي خط أرضي من الساعة التاسعة صباحاً وحتـى الخامسة مساءً طوال أيام الأسبوع عدا يومي الجمعة والسبت.
وأشارت مى عبدالحميد، إلى أنه سبق الإعلان عن فتح باب الحجز بالمرحلة الأولى للمُبادرة الرئاسية - سكن لكل المصريين (1) لمُنخفضي ومتوسطي الدخل، من يوم الأحد الموافق 1 نوفمبر 2020 وحتـى يوم الخميس الموافق 31 ديسمبر 2020، وقد فاق حجم الطلب والإقبال على الإعلان جميع التوقعات، حيث بلغ عدد المواطنين المُسددين لمُقدمات جدية الحجز ما يزيد عن عدد 312 ألف مواطن، وقام بسداد مُقدمات جدية الحجز والتسـجيل على الموقع الإلكتروني للصندوق ما يقرب من 304 آلاف مواطن.