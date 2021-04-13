شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع العملة الموحدة اليورو لما دون حاجز 1.19 لكل دولار أمريكي خلال الجلسة الآسيوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية في أربعة جلسات من الأعلى لها منذ 23 من آذار/مارس أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:43 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.17% إلى مستويات 1.1890 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1910، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوي له خلال تداولات الجلسة عند 1.1886، بينما حقق الزوج الأعلى له عند 1.1916، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتم تداولات الأمس عند مستويات 1.1911.

هذا وتترقب الأسواق من قبل ألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو لصدور قراءة مؤشر أسعار مخزونات الجملة والتي قد تظهر تباطؤ النمو إلى 0.6% مقابل 1.4% في شباط/فبراير الماضي، ويأتي ذلك قبل أن نشهد من قبل إيطاليا ثالث أكبر اقتصاديات المنطقة الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.7% مقابل 1.0% في كانون الثاني/يناير الماضي.

وصولاً إلى الكشف عن قراءة إحصائية مؤشر ZEW للثقة في الاقتصاد لألمانيا ولاقتصاديات منطقة اليورو ككل والتي قد تعكس اتساعاً في كل من ألمانيا والمنطقة، حيث من التوقع أن نشهد عن ألمانياً اتساعاً إلى ما قيمته 79.1 مقابل 76.6 في شباط/فبراير، كما من التوقع أن تظهر قراءة الإحصائية ذاتها للمنطقة ككل اتساعاً إلى ما قيمته 77.2 مقابل 74.0 قي شباط/فبراير.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس تسارع النمو إلى 0.5% مقابل 0.4% في شباط/فبراير، كما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 0.2% مقابل 0.1%، وقد تظهر القراءة السنوية للمؤشر تسارع النمو إلى 2.5% مقابل 1.7%، كما قد توضح القراءة السنوية الجوهرية تسارع النمو إلى 1.5% مقابل 1.3%.

ويأتي ذلك، قبل أن نشهد ألقاء عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك أتلانتا الاحتياطي الفيدرالي رافائيل بوستيك الملاحظات الختامية في حدث عبر الإنترنت يستضيفه بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، بخلاف ذلك، فقد تابعنا الأحد الماضي أعرب محافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عن كون الاقتصاد عند "نقطة انعطاف" وأن أمريكا ستعود للعمل، موضحاً أن آفاق المستقبل "أصبحت أكثر إشراقاً" بينما لا يزال هناك مخاطر.