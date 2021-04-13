شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد أسعار البلاتينيوم من الأعلى لها في سبعة أسابيع مع ارتفاع الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت أسعار البلاتينيوم في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الرابعة في خمسة جلسات من الأعلى لها منذ 25 من شباط/فبراير، موضحة الأدنى لها منذ أواخر آذار/مارس مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيتي أكبر مستهلك للمعادن عالمياً وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:43 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت أسعار البلاتينيوم 0.22% لتتداول حالياً عند 1,171.59$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,174.13$ للأونصة، مع العلم، أن أسعار البلاتينيوم استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,174.15$ للأوتصة، وذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.22% إلى 92.27 مقارنة بالافتتاحية عند 92.07.

هذا وتابعنا كشف الإدارة العامة للجمارك في الصين عن قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت تقلص الفائض إلى ما قيمته 88 مليار يوان أي ما يعادل 13.8$ مليار مقابل 676 مليار يوان أي ما يعادل 103.3$ مليار في شباط/فبراير الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى 52.0 مليار يوان أي ما يعادل 13.8$ مليار، وذلك مع تسارع نمو الواردات وتباطؤ نمو الصادرات بصورة فاقت التوقعات خلال الشهر الماضي.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس تسارع النمو إلى 0.5% مقابل 0.4% في شباط/فبراير، كما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 0.2% مقابل 0.1%، وقد تظهر القراءة السنوية للمؤشر تسارع النمو إلى 2.5% مقابل 1.7%، كما قد توضح القراءة السنوية الجوهرية تسارع النمو إلى 1.5% مقابل 1.3%.

ونود الإشارة، لكون 41% من الطلب العالمي على البلاتينيوم يأتي من قطاع صناعية السيارات الذي تضرر مؤخراً وبالأخص في أوروبا من جراء تابعيات تفشي فيروس كورونا، بينما 31% من الطلب على البلاتينيوم يأتي من قطاع المصوغات التي شهد مؤخراً انتعاش نظراً لتراجع أسعار البلاتينيوم بشكل ملحوظ أمام الذهب لما دون النصف مؤخراً وذلك على الرغم من كون البلاتينيوم أندر 30 مرة من الذهب وكان في مطلع هذا القرن ضعف ثمن الذهب.