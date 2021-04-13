شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يكرر التذبذب دون الحاجز- تحليل - 13-4-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن سعر الزوج استسلامه لسيطرة الميل الجانبي بالرغم من تمركزه ضمن محاور القناة الصاعدة ليتأثر بثبات الحاجز الإضافي المستقر عند 130.75 ليعيق ذلك الاندفاع الصاعد المنتظر سابقا.

نتوقع باستمرار ثبات الحاجز المذكور سابقا بدء تشكيل السعر لتداولات تصحيحية هابطة ليختبر بذلك دعم القناة الصاعدة الممتد نحو 129.35, اما نجاحه باختراق الحاجز والثبات فوقه, فإن ذلك سيمكنه من تحقيق العديد من الأهداف الإيجابية بانجذابه نحو 131.60 و 132.70 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 130.70 و 129.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: جانبي لحين تحقيق الاختراق