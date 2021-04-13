شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين لا يزال هابط-تحليل - 13-4-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بالرغم من تمركز سعر الزوج ضمن محاور القناة الصاعدة إلا أن ارتكازه بشكل سلبي دون الحاجز المتمثل بمستوى 151.20 يدعم الترجيح التصحيحي الهابط لتداولات الفترة القادمة.

فنجاح السعر بتجميعه للعزم السلبي الإضافي سيمكنه من استهداف مستويات سلبية جديدة قد تبدأ من 148.80 وصولا للدعم الإضافي الأول المستقر عند 147.80.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 151.20 و 148.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط