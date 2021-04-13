شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يستمر بالهبوط المؤقت– تحليل - 13-4-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر البلاتين بتقديمه لتداولات تصحيحية هابطة نظرا لثباته السلبي دون الحاجز المستقر عند 1230.00 لنلاحظ تكبده بذلك لبعض الخسائر بوصوله نحو 1165.00.

استمرار تعرض السعر للضغوط السلبية قد يجبره على استئناف الهبوط المؤقت ليستهدف بذلك مستوى 1140.00 وصولا نحو 1105.00 وليحافظ بذلك على تمركزه العام ضمن محاور القناة الصاعدة والموضحة بالرسم المرفق.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1195.00 و 1140.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط