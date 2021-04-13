الاقتصاد

سعر النحاس يستمر بالتذبذب– تحليل -13-4-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا يزال سعر النحاس متأثرا بتعارض المؤشرات الرئيسية لنلاحظ استمرار تقديمه لتداولات جانبية ضمن محاور القناة الصاعدة واستقراره قرب 4.000, نذكر بأن ثبات الدعم الإضافي المتمركز قرب 3.8810 يدعم الاستمرارية الإيجابية لتداولات الفترة القادمة والتي قد تستهدف بدورها مستوى 4.1600 وصولا للمقاومة الممتدة نحو 4.3000.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 3.9000 و 4.1600

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: متذبذب ضمن المسار الصاعد 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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