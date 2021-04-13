شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يستمر بالتذبذب– تحليل -13-4-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا يزال سعر النحاس متأثرا بتعارض المؤشرات الرئيسية لنلاحظ استمرار تقديمه لتداولات جانبية ضمن محاور القناة الصاعدة واستقراره قرب 4.000, نذكر بأن ثبات الدعم الإضافي المتمركز قرب 3.8810 يدعم الاستمرارية الإيجابية لتداولات الفترة القادمة والتي قد تستهدف بدورها مستوى 4.1600 وصولا للمقاومة الممتدة نحو 4.3000.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 3.9000 و 4.1600

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: متذبذب ضمن المسار الصاعد