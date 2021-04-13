شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحاول الاختراق – تحليل - 13-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر النفط محاولة لاختراق مستوى 59.85 لكنه أنهى تداولات يوم أمس دونه، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً على المدى اللحظي والقصير، بانتظار التوجه نحو مستوى 57.25 الذي يمثّل الهدف الرئيسي الأول.

مؤشر ستكواستيك يقدّم إشارات سلبية تدعم الانخفاض المتوقع، والذي سيبقى قائماً ما لم يتم اختراق مستوى 59.85 والثبات بإغلاق يومي فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 58.00 والمقاومة 60.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط