شكرا لقرائتكم خبر عن «العالمية القابضة» تستحوذ على 45% من «ألفا ظبي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكملت الشركة العالمية القابضة عملية شراء حصة قدرها 45% في شركة ألفا ظبي القابضة (تروجان القابضة سابقاً). تأتي الصفقة بعد إفصاح مجلس إدارة «العالمية» في 4 مارس الماضي عن بدء المحادثات بشأن عملية الاستحواذ هذه.

العقارات والبناء

تأسست «ألفا ظبي» القابضة في العام 2008 مع التركيز على قطاع العقارات والبناء. كما شرعت مؤخراً في تكوين محفظة تمتلك وتدير مجموعة متنوعة من الشركات في قطاعات البناء والضيافة والصناعة ورأس المال.

ويشمل ذلك حصة في شركة الدار العقارية والتي تم الاستحواذ عليها من شركة مبادلة للاستثمار في أواخر شهر مارس من هذا العام وذلك من خلال إحدى الشركات التابعة لها، شركة «سوبليم للاستثمارات التجارية».

نطاق كبير

وفي هذا الإطار قال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة العالمية القابضة: «إن الاستحواذ على حصة كبيرة في شركة ألفا ظبي القابضة سيضيف نطاقاً كبيراً إلى الشركة، وستزيد هذه الخطوة من استثماراتنا وتنويعها، حيث نسعى باستمرار إلى شراكات استراتيجية مع الشركات المحلية والعالمية لتعزيز مكانتنا الريادية في السوق».

ومن جهته، قال المهندس حمد العامري، العضو المنتدب لشركة ألفا ظبي القابضة: «تضعنا الصفقة في وضع فريد للاستفادة من الدعم المؤسسي القوي للشركة العالمية القابضة، ففي الوقت الذي نسعى فيه إلى تحقيق المزيد من النمو، سوف نتمكن من بناء محفظة متنوعة تتماشى مع طموحات دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز تنمية القطاع الخاص، كما نتطلع إلى العمل بشكل وثيق في المرحلة المقبلة من مسيرتنا مع الشركة العالمية القابضة لتحقيق تلك الأهداف».

22 ألف موظف

الجدير بالذكر، أن ألفا ظبي تضم أكثر من 22 ألف موظف يعملون على تطوير مجموعة كبيرة من المشاريع، بما في ذلك المشاريع متعددة الاستخدامات والشاهقة، والإسكان الجماعي والبنية التحتية.

