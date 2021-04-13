شكرا لقرائتكم خبر عن طحنون بن محمد يهنّئ رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد والحكام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هنأ سموّ الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعياً المولى عزّ وجلّ أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على سموّه بموفور الصحة و العافية.

كما هنأ سموّه، بهذه المناسبة المباركة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وأصحاب السموّ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وأولياء العهود ونواب الحكام وشعب الإمارات والجاليتين العربية والإسلامية المقيمة في دولة الإمارات، سائلاً الله عز وجل أن يكون شهر خير وبركة على الجميع. (وام)