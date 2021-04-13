شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بارتفاع المتوسط السنوي لسعر سلة خامات أوبك 59.87 دولار للبرميل2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر تقرير لمنظمة الدول العربية المصدرة للنفط "أوابك"، أن أحدث التقديرات الأولية لمنظمة أوبك تشير إلى ارتفاع المتوسط الشهري لسعر سلة خامات أوبك خلال شهر مارس 2021 إلى 65.62 دولار للبرميل، أي بنسبة زيادة تبلغ نحو 7.5 % مقارنة بالشهر السابق ، كما تشير التوقعات إلى ارتفاع المتوسط السنوي لسعر سلة خاماتها في عام 2021 إلى 59.87 دولار للبرميل ، مرتفعة بنحو 18.4 دولار للبرميل أو بنسبة 44.4 % مقارنة بعام 2020.

وأشار التقرير، الصادر خلال الشهر الجاري ، إلي أن معدل أسعار سلة خامات أوبك قد ارتفع خلال شهر فبراير 2021 بنسبة 12.3% ( 6.7 دولار للبرميل ) مقارنة بالشهر السابق، ليصل إلى 61.1 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ شهر يناير 2020. ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى تحسن أساسيات سوق النفط وأسواق العقود الآجلة الإيجابية تحسبا لانتعاش الطلب وتقييد الإمدادات العالمية من النفط ، حيث واصلت دول أوبك + إظهار مستويات توافق قوية مع تعديلات الإنتاج الخاصة بهم ، وبدأت المملكة العربية السعودية في إجراء خفض إضافي وطوعي على إنتاجها بمقدار 1 مليون برميل / يوم يستمر على مدى شهري فبراير ومارس 2021 ، مما ساهم بشكل أكبر في تسريع إعادة توازن سوق النفط العالمية.

وتابع التقرير، النشرة الشهرية حول التطورات البترولية في الأسواق العالمية ، أن أسعار النفط الخام تلقت دعما من البيانات التي تظهر انخفاضا في مخزونات النفط في دول منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية في شهر يناير 2021 ، واستمرار انخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية في النصف الأول من شهر فبراير 2021 ، وتعطل الإمدادات في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب موجة الطقس المتجمد غير المسبوقة.