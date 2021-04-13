شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي لأسعار الذهب مستكملة الارتداد من الأعلى لها في سبعة أسابيع وسط ارتفاع الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الرابعة من الأعلى لها منذ 26 من شباط/فبراير مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيتي أكبر مستهلك للمعادن عالمياً وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:22 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم حزيران/يونيو القادم 0.05% لتتداول عند 1,731.30$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,732.20$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,732.70$ للأوتصة، وذلك مع ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.21% إلى 92.27 مقارنة بالافتتاحية عند 92.07.

هذا وتابعنا كشف الإدارة العامة للجمارك في الصين عن قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت تقلص الفائض إلى ما قيمته 88 مليار يوان أي ما يعادل 13.8$ مليار مقابل 676 مليار يوان أي ما يعادل 103.3$ مليار في شباط/فبراير الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى 52.0 مليار يوان أي ما يعادل 13.8$ مليار، وذلك مع تسارع نمو الواردات وتباطؤ نمو الصادرات بصورة فاقت التوقعات خلال الشهر الماضي.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس تسارع النمو إلى 0.5% مقابل 0.4% في شباط/فبراير، كما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 0.2% مقابل 0.1%، وقد تظهر القراءة السنوية للمؤشر تسارع النمو إلى 2.5% مقابل 1.7%، كما قد توضح القراءة السنوية الجوهرية تسارع النمو إلى 1.5% مقابل 1.3%.

ويأتي ذلك، قبل أن نشهد ألقاء عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك أتلانتا الاحتياطي الفيدرالي رافائيل بوستيك الملاحظات الختامية في حدث عبر الإنترنت يستضيفه بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، بخلاف ذلك، فقد تابعنا الأحد الماضي أعرب محافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عن كون الاقتصاد عند "نقطة انعطاف" وأن أمريكا ستعود للعمل، موضحاً أن آفاق المستقبل "أصبحت أكثر إشراقاً" بينما لا يزال هناك مخاطر.