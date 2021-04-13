شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة في مجملها إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية ثاني جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها إيجابية مع تباين أداء مؤشرات الأسهم الصينية وارتفاع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية، الاسترالية والنيوزيلندية بالإضافة إلى كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن كبرى الاقتصاديات الآسيوية.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد النيوزيلندي الكشف عن إحصائية معهد نيوزيلندا للبحوث الاقتصادية (NZIER) للثقة في الأعمال والتي أظهرت اتساع التراجع إلى ما قيمته 13 مقابل 6 في الرابع الرابع الماضي، وجاء ذلك قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الاسترالي الكشف عن قراءة مؤشر المصرف الاسترالي الوطني للثقة في الأعمال والتي أظهرت تقلص الاتساع إلى ما قيمته 15 مقابل 18 في شباط/فبراير.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا من قبل الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا واكبر اقتصاد في العالم، كشف بنك اليابان عن القراءة السنوية لمؤشر العرض النقدي أم-2 والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 9.5% مقارنة بالقراءة السابقة لشهر شباط/فبراير الماضي والتوقعات عند 9.6%، وصولاً إلى كشف الإدارة العامة للجمارك في الصين عن قراءة الميزان التجاري والتي أظهرت تقلص الفائض بصورة فاقت التوقعات خلال آذار/مارس.

هذا وتابعنا من قبل الاقتصاد الصيني أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد عالمياُ، صدور قراءة الميزان التجاري والتي أظهرت تقلص الفائض إلى ما قيمته 88 مليار يوان أي ما يعادل 13.8$ مليار مقابل 676 مليار يوان أي ما يعادل 103.3$ مليار في شباط/فبراير، أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى 52.0 مليار يوان أي ما يعادل 13.8$ مليار، وذلك مع تسارع نمو الواردات وتباطؤ نمو الصادرات بصورة فاقت التوقعات خلال الشهر الماضي.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.85% ليربح 16.67 نقطة ويصل إلى المستوى 1,971.26، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 1.21% ليربح هو الأخر 357.14 نقطة ويصل إلى المستوى 29,895.87

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت تباين في الأداء خلال تداولات الجلسة، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.51% ليربح 25.30 نقطة ويصل إلى المستوى 4,973.05، بينما انخفض مؤشر شنغهاي بنسبة 0.01% ليخسر 0.27 نقطة ويصل إلى المستوى 3,412.68.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 1.08% ليربح 307.12 نقطة ويصل إلى المستوى 28,760.40، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 1.08% ليربح هو الأخر 33.88 نقطة ويصل إلى المستوى 3,169.47.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.83% ليربح 103.72 نقطة ويصل إلى المستوى 12,622.43، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.02% ليربح هو الأخر 1.44 نقطة ويصل إلى المستوى 6,975.40.