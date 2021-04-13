شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار اللحوم البلدى في أول يوم رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار اللحوم البلدى، اليوم الثلاثاء 13 -4-2021، استقرارا فى محلات الجزارة والهايبر ماركت، أول يوم شهر رمضان المبارك، وفقا لما أعلنته شعبة القصابين.

وقال محمد غازي، صاحب محل جزارة: أسعار اللحوم الكندوز تتراوح بين 120-140 جنيها، الكبدة البلدى 130-150 جنيها، الكلاوي والقلب 120-130 جنيها للكيلو، السجق البلدى 120-130 جنيها.

وأضاف غازي، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن عرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو، الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار كباب الحلة 130-145 جنيها للكيلو، والمفروم بجميع دراجات يتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو، الموزة الكندوز تتراوح بين 130-150 جنيها للكيلو.