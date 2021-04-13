شكرا لقرائتكم خبر عن تقلص الفائض في الميزان التجاري الصيني يفوق التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر الاقتصاد الصيني قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت تقلص الفائض إلى ما قيمته 88 مليار يوان أي ما يعادل 13.8$ مليار مقابل ما قيمته 676 مليار يوان أي ما يعادل 103.3$ مليار في كانون الثاني/يناير الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى ما قيمته 52.0 مليار يوان أي ما يعادل 13.8$ مليار، وذلك مع تسارع نمو الواردات وتباطؤ نمو الصادرات بصورة فاقت التوقعات خلال الشهر الماضي.