الاقتصاد

تقلص الفائض في الميزان التجاري الصيني يفوق التوقعات

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر الاقتصاد الصيني قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت تقلص الفائض إلى ما قيمته 88 مليار يوان أي ما يعادل 13.8$ مليار مقابل ما قيمته 676 مليار يوان أي ما يعادل 103.3$ مليار في كانون الثاني/يناير الماضي،  أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى ما قيمته 52.0 مليار يوان أي ما يعادل 13.8$ مليار، وذلك مع تسارع نمو الواردات وتباطؤ نمو الصادرات بصورة فاقت التوقعات خلال الشهر الماضي.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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