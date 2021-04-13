شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الاسترالي يستأنف الارتداد من الأعلى له في ثلاثة أسابيع أمام نظيره الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثالثة في خمسة جلسات من الأعلى له منذ 23 من آذار/مارس أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 04:03 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي 0.18% إلى مستويات 0.7609 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7623، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوي له خلال تداولات الجلسة عند 0.7604، بينما حقق الزوج الأعلى له عند 0.7631.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة مؤشر المصرف الاسترالي الوطني للثقة في الأعمال والتي أظهرت تقلص الاتساع إلى ما قيمته 15 مقابل 18 في القراءة السابقة لشهر شباط/فبراير الماضي، بينما أوضحت قراءة المؤشر ذاته للثقة في الأوضاع الحالية اتساعاً إلى ما قيمته 25 مقابل 15 في شباط/فبراير.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس تسارع النمو إلى 0.5% مقابل 0.4% في شباط/فبراير، كما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 0.2% مقابل 0.1%، وقد تظهر القراءة السنوية للمؤشر تسارع النمو إلى 2.5% مقابل 1.7%، كما قد توضح القراءة السنوية الجوهرية تسارع النمو إلى 1.5% مقابل 1.3%.

ويأتي ذلك، قبل أن نشهد ألقاء عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك أتلانتا الاحتياطي الفيدرالي رافائيل بوستيك الملاحظات الختامية في حدث عبر الإنترنت يستضيفه بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، بخلاف ذلك، فقد تابعنا الأحد الماضي أعرب محافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عن كون الاقتصاد عند "نقطة انعطاف" وأن أمريكا ستعود للعمل، موضحاً أن آفاق المستقبل "أصبحت أكثر إشراقاً" بينما لا يزال هناك مخاطر.