شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) ينخفض بشكل طفيف -تحليل صباحي- 13-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 6542 نقطة، ليقلص بذلك مكاسبه التي حققها خلال جلسة الاحد الماضي، ويواجه المؤشر مستوى الدعم 6500 نقطة، والذي نتوقع ان يدفع بالمؤشر مرة اخرى لاعلى للوصول لمستوى المقاومة 6750 نقطة، شرط بقاء المؤشر اعلى مستوى 6500 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 6,529 بينما مستوى المقاومة هو 6,568 نقطة