الاقتصاد

مؤشر الكويت الأول (BKP) ينخفض بشكل طفيف -تحليل صباحي- 13-04-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 6542 نقطة، ليقلص بذلك مكاسبه التي حققها خلال جلسة الاحد الماضي، ويواجه المؤشر مستوى الدعم 6500 نقطة، والذي نتوقع ان يدفع بالمؤشر مرة اخرى لاعلى للوصول لمستوى المقاومة 6750 نقطة، شرط بقاء المؤشر اعلى مستوى 6500 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 6,529 بينما مستوى المقاومة هو 6,568 نقطة

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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