شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يغلق في المنطقة الحمراء -تحليل صباحي- 13-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع المؤشر خلال تداولات امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 10501 نقطة، وذلك بعدما تلقى وصل لمستوى 61.8% من مستويات فيبوناتشي لاخر حركة هابطة خلال الفترة من منتصف يناير الماضي حتى بداية مارس من العام الحالي، لذلك نتوقع عمليات جني ارباح قد تهبط به مرة اخرى لمستوى 10300 نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 10600 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 10,459 بينما مستوى المقاومة هو 10,568 نقطة