شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يضغط على الدعم – تحليل - 13-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بالضغط على مستوى الدعم 0.7615 في محاولة لتأكيد كسره، ويحصل على إشارة سلبية من خلال مؤشر ستوكاستيك، بانتظار تحفيز السعر على تحقيق مزيد من الانخفاض وتعزيز فرص التوجه نحو هدفنا المنتظر عند 0.7500.

من هنا، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة بشرط أن يحافظ السعر على ثباته دون مستوى 0.7665.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7550 والمقاومة 0.7665

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط