شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يحاول بإيجابية – تحليل - 13-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر عقود خام برنت تداولات إيجابية مؤقتة يوم أمس وعاد ليستقر حول المتوسط المتحرك 50، محافظاً على ثباته دون مستوى 63.40، بانتظار التداول دون 62.95 مجدداً لتعزيز التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط، والذي يستهدف مستوى 60.30 كمحطة رئيسية تالية.

لذلك، سيبقى السيناريو السلبي قائماً للفترة القادمة، مع الانتباه إلى أن اختراق مستويات 63.40 ثم 64.20 سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر للتحول نحو الارتفاع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 61.50 والمقاومة 64.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط