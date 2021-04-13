شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تضغط على الهدف الأول – تحليل - 13-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر الفضة محاولة لكسر مستوى 24.75 لكنه لم يتمكن من الثبات دونه، ليظهر بعض الميل الصاعد الطفيف المؤقت الذي يتأثر بإيجابية مؤشر ستوكاستيك، بانتظار استئناف التداولات السلبية لكسر المستوى المذكور وتأكيد فتح الطريق أمام امتداد الموجة الهابطة نحو 22.90.

وحتى الآن، لا يزال سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً للفترة القادمة ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 25.50 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 24.40 والمقاومة 25.30

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط