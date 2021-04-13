شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يواجه ضغط سلبي – تحليل - 13-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر الذهب تداولات سلبية ملحوظة يوم أمس ليهاجم مستوى 1731.00، لكنه يرتفع من جديد ليحاول الارتقاء فوق المتوسط المتحرك 50، مما يبقي على الفرص متاحة لاستمرار السيناريو الإيجابي المقترح في تقاريرنا الأخيرة، والذي يتواجد هدفه التالي عند 1765.00.

لذلك، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد بدعم من إيجابية مؤشر ستوكاستيك ما لم يتم كسر مستوى 1731.00 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1720.00 والمقاومة 1760.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد