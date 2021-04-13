شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يحاول بإيجابية – تحليل - 13-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي تداولات إيجابية يوم أمس ويحاول العودة إلى القناة اللحظية الصاعدة، لكننا نلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك يظهر تشبّع واضح في الشراء الآن، مما يشكّل عامل سلبي نتوقع أن يضغط على السعر للانخفاض من جديد، بانتظار زيارة مستوى 1.2465 مبدئياً.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن تماسك السعر فوق 1.2570 سيوقف السيناريو السلبي ويدفع السعر للارتفاع من جديد، ليتجه نحو اختبار مستوى 1.2650 مبدئياً.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2500 والمقاومة 1.2650

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط