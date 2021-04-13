شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يسجّل قاع صاعد – تحليل - 13-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج الدولار مقابل الين اختباراً جديداً لمستوى 109.22 ووجد دعم قوي هناك، ليرتد صعوداً ويقدّم إشارات على توجه السعر للتعافي من جديد، حيث سجّل السعر قاع صاعد يدعم فرص تحقيق مزيد من المكاسب خلال الجلسات القادمة.

لذلك، سيكون الميل الصاعد متوقعاً لهذا اليوم، تدعمه إيجابية مؤشر ستوكاستيك، مع الإشارة إلى أن اختراق 109.95 سيقدّم حافز إيجابي نتوقع أن يدفع السعر لزيارة مستوى 110.90 بشكل مباشر، بينما سيبقى الارتفاع المتوقع قائماً ما لم يتم كسر مستوى 109.22 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 109.00 والمقاومة 110.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد