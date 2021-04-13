شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يحاول التعافي – تحليل - 13-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تخطى زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار مقاومة القناة التصحيحية الهابطة، لكنه يواجه مقاومة جيدة يشكّلها المتوسط المتحرك 50، بينما يظهر مؤشر ستوكاستيك إشارات سلبية الآن، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، والذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 1.3580.

نذكّر بأن استمرار الموجة الهابطة المقترحة يعتمد على الثبات دون مستوى 1.3770.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3650 والمقاومة 1.3800

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط