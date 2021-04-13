شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يكمل النموذج الإيجابي – تحليل - 13-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن زوج اليورو مقابل الدولار من اختراق مقاومة العلم المثلثي الصاعد وأغلق الشمعة اليومية فوقه، ليفعّل التأثير الإيجابي لهذا النموذج ويحصل على حافز إيجابي ننتظر أن يساهم بدفع السعر لاستئناف الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، والذي يستهدف مستوى 1.1975 كمحطة تالية.

وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً على المدى اللحظي ما لم يتم كسر مستوى 1.1880 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1830 والمقاومة 1.1980

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد