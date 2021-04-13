الاقتصاد

التجارية (ALTIJARIA) يكون نموذج سلبي -تحليل صباحي- 13-04-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فقد السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة امس الاثنين، حيث سجل ارتفاع بلغ 102فلس، الا انه تراجع ليغلق منخفضا عند مستوى 98 فلس، مكون نموذج "Shooting Star" وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 93فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 103 فلس.
 
 ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 95.3 فلس وبين مستوى المقاومة هو 100.7 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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