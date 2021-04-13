شكرا لقرائتكم خبر عن اكتتاب (EKTTITAB) ينخفض بشكل كبير -تحليل صباحي- 13-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم بشكل كبير خلال تداولات امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 15.70 فلس، وذلك على خلفية ملامسته لمستوى المقاومة الحالي عند 17 فلس، لينزلق بذلك السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك نتوقع استمرار الانخفاض الحالي لمستويات قد تصل الى 15 ثم 13.50 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 17 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 15 فلس وبين مستوى المقاومة هو 16.2 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط