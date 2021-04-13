شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة (BOURSA) ينخفض بفجوة سعرية -تحليل صباحي- 13-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بفجوة سعرية خلال تداولات امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 1108 فلس، مصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول، كما انزلق السهم اسفل مستوى الدعم السابق عند 1120 فلس، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 1080 فلس كمستوى اول ثم 1010 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1150 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1,080.0 فلس وبين مستوى المقاومة هو 1,120.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط