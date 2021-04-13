شكرا لقرائتكم خبر عن الدولي (KIB) يكون نموذج سلبي -تحليل صباحي- 13-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم لينهي تداولات امس الاثنين عند مستوى 206 فلس، ليخسر بذلك مكاسبه التي حققها خلال جلستي الخميس والاحد الماضيين، مكون نموذج "Evening Star" وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 204 فلس مرة اخرى كمستوى اول ثم 197 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 210 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 204.0 فلس وبين مستوى المقاومة هو 208.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط