شكرا لقرائتكم خبر عن اس تي سي (STC) ينخفض بفجوة سعرية -تحليل صباحي- 13-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم مرة اخرى وبفجوة سعرية خلال تداولات امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 902 فلس، بالتزامن مع انطلاق اشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع ان يشهد السهم انخفاضا لمستويات قد تصل الى 890 فلس كمستوى اول ثم 850 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 920 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 890 وبين مستوى المقاومة هو 905 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط