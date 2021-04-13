شكرا لقرائتكم خبر عن اتصالات (OOREDOO) يواجه مقاومة قوية -تحليل صباحي- 13-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم بقوة امس الاثنين ليغلق عند مستوى 643 فلس، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية ناتجة من ملامسته للحد العلوي للقناة الهابطة متوسطة الأجل، والذي نتوقع ان ضغط على السهم في الاجل القصير للوصول لمستوى الدعم 630 فلس ثم 610 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل 660 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 635.0 فلس وبين مستوى المقاومة هو 651.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط