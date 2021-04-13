شكرا لقرائتكم خبر عن اسمنت (KCEM) يرتفع بفجوة سعرية -تحليل صباحي- 13-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بفجوة سعرية خلال تداولات امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 237 فلس، مصحوبا بانطلاق اشارة شراء على مؤشر ماكد، مما يجعل الانظار تتجه لاعلى لمستوى المقاومة 246 فلس كمستوى اول خلال الايام القادمة، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 230 فلس



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 235 وبين مستوى المقاومة هو 242 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد