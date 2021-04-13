شكرا لقرائتكم خبر عن أعيان (AAYAN) يشهد شح في السيولة -تحليل صباحي- 13-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 137 فلس، في ظل تدني ملحوظ لكمية التداول، وهو ما يعد اشارة سلبية، كما اطلق مؤشر استوكاستيك اشارة بيع، لذلك نتوقع انخفاضا في الاجل القصير في عملية جني ارباح قد تصل بالسهم لمستوى 118 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 145 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 132 وبين مستوى المقاومة هو 140 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد