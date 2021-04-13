شكرا لقرائتكم خبر عن الخصوصية (SPEC) يلامس متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 13-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لاسفل في ثاني جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 75.80 فلس، وهو ادنى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، وذلك على خلفية ملامسته لمتوسطه المتحرك لـ 20 يوم، والذي يشكل مقاومة قد تضغط على السهم لاسفل لمستوى الدعم 73 فلس كمستوى اول ثم 70 فلس كمستوى ثان، شرط ثبات السهم اسفل مستوى 80 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 74.3 فلس وبين مستوى المقاومة هو 77.3 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط