شكرا لقرائتكم خبر عن بترورابغ يعاود الانخفاض – تحليل صباحي – 13-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم بترورابغ (2380) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، بهدف مساعدته على مهاجمة مستوى المقاومة المهم 18.28، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.11% بما يعادل -0.02 نقطة، وذلك وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المهم والقريب 18.28 استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 17.00 ومستوى المقاومة 18.28.