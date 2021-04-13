شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت الشمالية يرتفع بجلسة اتسمت بالتذبذب – تحليل صباحي – 13-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم أسمنت الشمالية (3004) في آخر جلساته، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب في جلسة اتسمت بالتذبذب الشديد بنسبة بلغت 2.27% بما يعادل 0.34 نقطة، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا نحن نتوقع استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 14.45، ليستهدف مستوى المقاومة 16.45.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 14.45 ومستوى المقاومة 16.45.