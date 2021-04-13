شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت السعودية يعاني من الضغط السلبي – تحليل صباحي – 13-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم أسمنت السعودية (3030) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليؤكد السهم على كسر خط اتجاه صاعد على المدى القصير، كما هو موضح بالرسم البياني المرفق لفترة زمنية (يومية)، كما يعاني السهم في الوقت نفسه من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.31% بما يعادل -0.20 نقطة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 67.00، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 62.30.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 63.20 ومستوى المقاومة 66.00.