شكرا لقرائتكم خبر عن الكابلات يتراجع للجلسة الرابعة على التوالي – تحليل صباحي – 13-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم الكابلات (2110) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، وتحت سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، ليسجل السهم خسائر للجلسة الرابعة على التوالي بنسبة بلغت -0.34% بما يعادل -0.10 نقطة، كما يعاني السهم من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما يتأثر بكسره لخط اتجاه رئيسي صاعد.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى 30.00، ليستهدف مستوى الدعم المهم 26.20.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 28.00 ومستوى المقاومة 30.50.