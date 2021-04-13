شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تستفيد الصناعات الهندسية المصرية من المشروعات القومية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس محمود محسن، عضو غرفة الصناعات الهندسية، أهمية الاستفادة من المشروعات القومية الكبرى، التى تنفذها الدولة في توطين صناعات هندسية قادرة على المنافسة محليا ودوليا والتصدير للأسواق الخارجية.

وأشار إلى أن مبادرة حياة كريمة تمثل فرصة متميزة للصناعات الهندسية لتوفير مستلزمات واحتياجات المبادرة من هذه الصناعات، وأنها تعتبر مبادرة يمكنها دعم القطاع بقوة في ظل مشتروات قد تتجاوز 250 مليون جنيه من حيث المبدأ، وهو ما يجعل قطاع الصناعات الهندسية أحد القطاعات المستفيدة من هذه المبادرة.

وأكد أن هناك فرصة كبيرة تتمثل فى الحاجة سنويًا لمستلزمات الإحلال والتجديد، وإتمام عمليات الصيانة للمشروعات التى يتم تنفيذها، كل هذا سيكون له مردود إيجابى على الصناعة المصرية، وزيادة مبيعات المصانع، ومن ثم زيادة الناتج الإجمالى للصناعة، وهكذا تكون المبادرة له مردود كبير فى أكثر من جهة خلال السنوات المقبلة.

يشار إلى أن مبادرة "حياة كريمة" تساهم فى النهوض بمستوى الخدمات فى القرى والريف المصرى، وتحولت المبادرة لمشروع قومى قدم نموذجا عظيما فى العمل الخدمى المتعلق بمحدودى الدخل بجميع المحافظات، وذلك منذ بدايتها فى عام 2019، منذ أن أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتوفير احتياجات الفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا، فى كل المجالات الخدمية مثل الصحة، والتعليم والسكن.