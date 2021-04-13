شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات أسعار الفائدة في ثالث اجتماع للجنة السياسة النقدية.. بنك استثمار يجيب والان مع تفاصيل الخبر
سجل التضخم العام السنوي المصري 4.5% خلال شهر مارس، دون تغير عن قراءة فبراير، بارتفاع طفيف عن تقديرات بلتون عند 4.3%، ويمثل هذا ارتفاع 0.6% مقابل ارتفاع بنسبة 0.2% في شهر فبراير على أساس شهري، وجاء الارتفاع الشهري بدعم من زيادة أسعار السلع الغذائية بنسبة 2.2% في مارس مقابل استقرار الأسعار في فبراير، متوقعًا أن ترتفع قراء التضخم العام في الربع الثاني من 2021 والربع الثالث من 2021 مع بدء انعكاس ارتفاع الأسعار العالمية للسلع تدريجياً على السوق المحلي.
بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (110.9) نقطة لشهر مارس 2021، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره (0.6%) عن شهر فبراير 2021.
وأرجع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (7.1%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (3.7%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.9%)، مجموعة الخضروات بنسبة (0.7%)، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.5%) ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (0.5%)، هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (-1.1%) ومجموعة خدمات النقل بنسبة (-0.4%).