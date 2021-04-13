شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "إنتل" يهبط بأكثر من 4% وسط ضغوط على القطاع التكنولوجي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم "إنتل كورب" خلال تداولات اليوم الإثنين في ظل الضغوط على القطاع التكنولوجي في "وول ستريت" الأمر الذي دفع أسهم شركات تكنولوجية نحو الانخفاض.



وصرح المدير التنفيذي لشركة "إنتل" "بات جيلنسجر" في حوار لشبكة "سي إن بي سي" أنه يريد هيمنة الولايات المتحدة بشركاتها العملاقة على إنتاج الرقائق الإلكترونية بصناعة أشبه الموصلات.



وأضاف أن هدف شركة "إنتل" يكمن في أن يكون ثلث الإنتاج العالمي من صناعة الرقائق الإلكترونية على يد مصنعين أمريكيين وعلى أرض الولايات المتحدة ليرتفع من مستوى 12% فقط في الوقت الحالي.



يأتي ذلك في الوقت الذي يعاني فيه العالم من نقص حاد في أشباه الوصلات الأمر الذي يؤثر بشكل سلبي على صناعات أبرزها الإلكترونيات والسيارات.



وطالب البيت الأبيض شركات أهمها "إنتل" و"ألفابت" و"فورد" لوضع حلول مبتكرة لمعالجة هذه الأزمة في أسرع وقت ممكن.



وعلى صعيد التداولات، انخفض سهم "إنتل" بنسبة 4.2% وأغلق جلسة الإثنين عند 65.4 دولار، وسجل أعلى سعر عند 68.4 دولار وأقل سعر عند 64.7 دولار.