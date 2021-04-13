شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "تسلا" يغلق مرتفعاً بأكثر من 3% بعد توقعات إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "تسلا" خلال تداولات اليوم الإثنين في أعقاب إصدار توقعات إيجابية بشأن الأداء المالي للشركة وحركة السهم.



وتوقعت إحدى الشركات المتخصصة في الأسواق ارتفاع سهم "تسلا" إلى مستوى 1070 دولارا خلال الفترة المقبلة، وهو ما يمثل قفزة قوية من المستويات الحالية.



وأفادت أن "تسلا" سوف تواصل الاستحواذ على نصيب الأسد من سوق السيارات الكهربائية على مستوى العالم رغم دخول لاعبين جدد في هذه الصناعة مستهدفين المنافسة بقوة، ومن أبرزهم صانعة "أيفون" شركة "آبل".



وأعلنت "تسلا" تحقيق وتيرة تسليم قياسية لسياراتها حيث بلغت 184.8 ألف سيارة خلال الربع السنوي الأول من عام 2021.



وسوف يبدأ هذا الشهر موسم الإعلان عن نتائج الأعمال الفصلية للشركات عن الربع الأول، ويبدأ عادة بإعلان البنوك الأمريكية عن نتائجها.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم "تسلا" بنسبة 3.7% وأغلق جلسة الإثنين عند 701.9 دولار، وسجل أعلى سعر عند 704.8 دولار في حين سجل أقل سعر عند 684 دولارا.